City of Bend Accepting Applications for New Human Rights & Equity Commission/ La Ciudad de Bend está aceptando solicitudes para la nueva Comisión de Derechos Humanos y Equidad

Applications are due by 5pm on January 4, 2021. Las solicitudes deben enviarse para las 5pm del 4 de Enero de 2021.

From now until January 4, 2021, the City of Bend will be accepting applications to fill a maximum of 13 seats on the new Human Rights and Equity Commission.

The commission will ensure historically marginalized and underrepresented people and communities in Bend have equal access to city programs and services, representation in City decision-making, and a venue to raise concerns and complaints about discrimination. The commission will:

Provide input to the City Council on City goals and policies using a diversity, equity and inclusion lens and perspective, including recommending effective strategies to increase engagement with historically marginalized and underrepresented communities.

Create an action plan to guide the work of the commission, and advise the City Council on implementation, progress, and updates to the plan.

Work with the Bend community, interested groups, staff and elected officials to make recommendations that embrace the City’s commitment to building a more inclusive community, where all can be treated with compassion and respect, regardless of race, ethnicity, place of origin, immigration status, or any other perceived or self-identified class or status.

Provide opportunities for people seeking resolution and assistance regarding complaints of discrimination in Bend, including potential violations of the City’s Equal Rights Ordinance.

Membership of the committee is intended to reflect a diverse spectrum of people and communities in Bend that have been historically marginalized, underrepresented in public governance and policy-making, and/or underserved by public programs and services.

Initial members of the commission will have staggered two and four-year terms. Those interested in serving on the commission must complete an application to be considered.

Applications for the Human Rights and Equity Commission are available online and due by 5pm on Jan. 4, 2021. Instructions for completing the application in Spanish and other languages are available with the online application.

City Council’s 2019-21 Goals include embedding a commitment to diversity, equity and inclusion (DEI) within the City of Bend. The strategy included training for Council and staff, hiring a consultant to conduct an organizational assessment, establishing a short term task force to help identify needs and priorities of underrepresented communities, and establishing a permanent advisory commission or committee. The Human Rights and Equity Commission is the permanent advisory commission Council envisioned in its 2019-21 Goals.

To learn more about the Human Rights and Equity Commission, visit bendoregon.gov/HREC.

Accommodation Information for People with Disabilities

To obtain this information in an alternate format such as Braille, large print, electronic formats, etc. please contact Joshua Romero at jromero@bendoregon.gov or 541-693-2185.

La Ciudad de Bend está aceptando solicitudes para la nueva Comisión de Derechos Humanos y Equidad

Desde ahora hasta el 4 de Enero de 2021, la Ciudad de Bend está aceptando solicitudes para cubrir un máximo de 23 asientos en la nueva Comisión de Derechos Humanos y Equidad.

Esta comisión asegurará que las personas y comunidades históricamente marginalizadas y poco representadas en Bend tengan un acceso igualitario a los programas y servicios de la ciudad, una representación en la toma de decisiones de la ciudad y un lugar para plantear sus inquietudes y quejas sobre discriminación. La comisión se encargará de:

Proveer una opinión al Consejo Municipal sobre las metas y políticas, usando un enfoque y perspectiva de diversidad, equidad e inclusión, incluyendo las estrategias efectivas para tener un mayor compromiso con las comunidades marginalizadas y poco representadas.

Crear un plan de acción para guiar el trabajo de la comisión y asesorar al Consejo Municipal sobre la implementación, progreso y actualizaciones del plan.

Trabajar con la comunidad de Bend, grupos interesados, miembros del personal y funcionarios elegidos para hacer recomendaciones que adopten el compromiso de la ciudad de crear una comunidad más inclusiva en donde todos puedan ser tratados con compasión y respeto sin importar su raza, origen étnico, lugar de origen, estatus migratorio o cualquier otra clase o estatus percibido o con el que se identifiquen a sí mismos.

Proveer oportunidades para las personas buscando una resolución y asistencia sobre quejas de discriminación en Bend, incluyendo las posibles violaciones al Decreto de Igualdad de Derechos de la ciudad.

La membresía del comité busca reflejar un espectro diverso de personas y comunidades en Bend que han sido históricamente marginalizadas y poco representadas en el gobierno y toma decisiones públicas y/o menos favorecidas por los programas y servicios públicos.

Los miembros iniciales de la comisión tendrán términos escalonados de dos y cuatro años. Las personas interesadas en servir en la comisión deben completar una solicitud para poder considerarse.

Las solicitudes para la Comisión de Derechos Humanos y Equidad están disponibles por internet y deben enviarse para las 5pm del 4 de Enero de 2021. Las instrucciones para completar la solicitud en español y otros idiomas están disponibles con la solicitud por internet.

Las metas del Consejo Municipal para el 2019-2021 incluyen incorporar un compromiso de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) dentro de la Ciudad de Bend. La estrategia incluye entrenar al consejo y el personal, contratar a un asesor para realizar una evaluación organizacional, establecer un grupo de trabajo de corto plazo para ayudar a identificar las necesidades y prioridades de las comunidades poco representadas y establecer una comisión o comité de asesoramiento permanente. La Comisión de Derechos Humanos y Equidad es la comisión de asesoramiento permanente que el consejo visualizó en sus metas para el 2019-2021.

Para aprender más sobre la Comisión de Derechos Humanos y Equidad, visite bendoregon.gov/HREC.

Información sobre acomodaciones para personas con discapacidades

Para obtener esta información en un formato alternativo como Braille, letra grande, digital, etc., por favor contacte a Joshua Romero en jromero@bendoregon.gov o 541-693-2185.

bendoregon.gov