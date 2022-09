City of Bend Celebrates Welcoming Week — Ciudad de Bend celebra la Welcoming Week (Semana de Bienvenida)

Welcoming Week will take place September 9 – 18, 2022

The City of Bend invites the community to join Welcoming Week on September 9-18.

Each year, the City joins and supports numerous community partners in celebrating Welcoming Week, a series of community-organized events that highlight the principles of inclusion and create communities that prosper because everyone feels welcome. This year’s Welcoming Week theme is #WhereWeBelong, inspiring individual reflection on how and why belonging occurs, and ways to break barriers so that Bend can foster belonging for all.

Welcoming Week will include both virtual and in-person events. Festivities will begin with a kick-off celebration from 5-8pm on Friday, September 9, 2022, hosted by the Latino Community Association at their new Family Empowerment Center (2680 NE Twin Knolls Drive, Ste. 110, Bend).

Additional Welcoming Week events include a multi-cultural art exhibition featuring local artists, live poetry and music, restorative community healing circles, discussions on accountability and justice with community leaders, support for caregivers and more.

In addition to attending Welcoming Week events, the City encourages all community members to participate on a social media. Participants can post a photo with an “I’m a Welcomer” sign on Facebook, Twitter or Instagram. Tag the City of Bend page and use the hashtags #WhereWeBelong and #WelcomingWeek2022 to show support. There is also a “Bend Welcoming Week” photo frame available to add to Facebook profile photos and a Welcoming Week sticker to add to Instagram stories. Links to these items are also found on the Welcoming Week webpage.

Welcoming Week raises awareness about Bend’s status as a Welcoming City and the benefits of welcoming everyone, including immigrants and refugees. On June 21, 2017, the Bend City Council unanimously supported a resolution for the City of Bend to become a Welcoming City. Participation in Welcoming Week is one of the requirements for recognition as a Welcoming City.

For more information visit bendoregon.gov/welcomingweek or in Spanish at bendoregon.gov/bienvenido.

Ciudad de Bend celebra la Welcoming Week (Semana de Bienvenida)

La Welcoming Week se llevará a cabo del 9 al 18 de septiembre de 2022

La Ciudad de Bend invita a la comunidad a unirse a nosotros para la Welcoming Week del 9 al 18 de septiembre.

Cada año, la Ciudad se une y apoya a numerosos socios comunitarios en la celebración de la Welcoming Week, una serie de eventos organizados por la comunidad que destacan los principios de inclusión y crean comunidades que prosperan porque todos se sienten bienvenidos. El tema de la Welcoming Week de este año es #WhereWeBelong (Donde pertenecemos), inspirando la reflexión individual sobre cómo y por qué se produce la pertenencia, y las formas en que podemos romper las barreras para que Bend pueda fomentar la pertenencia para todos.

La Welcoming Week incluirá eventos tanto virtuales como presenciales. Las festividades comenzarán con una celebración de inicio a partir de las 5pm a las 8pm el viernes 9 de septiembre, organizado por la Latino Community Association (Asociación de la Comunidad Latina) en su nuevo Centro de Empoderamiento Familiar (2680 NE Twin Knolls Drive, Ste. 110, Bend).

Los eventos adicionales de la Welcoming Week incluyen una exhibición de arte multicultural con artistas locales, poesía y música en vivo, círculos de sanación comunitarios restaurativos, debates sobre responsabilidad y justicia con líderes comunitarios, apoyo para los cuidadores y más.

Además de asistir a los eventos de la Welcoming Week, la Ciudad alienta a todos los miembros de la comunidad a participar en las redes sociales. Los participantes pueden publicar una foto con un signo de “I’m a Welcomer” en Facebook, Twitter o Instagram. Etiquete la página de la Ciudad de Bend y use los hashtags #WhereWeBelong y #WelcomingWeek2022 para mostrar su apoyo. También hay un marco de fotos de “Bend Welcoming Week” disponible para agregar a las fotos de perfil de Facebook y una calcomanía de Welcoming Week para agregar a las historias de Instagram. Los enlaces a estos artículos también se encuentran en la página web de la Welcoming Week.

La Welcoming Week crea conciencia sobre el estado de Bend como una ciudad acogedora y los beneficios de dar la bienvenida a todos, incluidos los inmigrantes y refugiados. El 21 de junio de 2017, el Ayuntamiento de Bend apoyó por unanimidad una resolución para que la ciudad de Bend se convirtiera en una ciudad acogedora. La participación en la Welcoming Week es uno de los requisitos para el reconocimiento como Ciudad Acogedora.

Para obtener más información visite bendoregon.gov/welcomingweek o para información en español visite bendoregon.gov/bienvenido.

Accommodation Information for People with Disabilities:

To obtain this information in an alternate format such as Braille, large print, electronic formats, etc. please contact Zavier Borja at zborja@bendoregon.gov or 541-771-2281 Relay Users Dial 7-1-1.

Información de alojamiento para personas con discapacidades:

Para obtener esta información en un formato alternativo como Braille, impresión grande, formatos electrónicos, etc. póngase en contacto con Zavier Borja en zborja@bendoregon.gov o al 541-771-2281 Relay Users Marque 7-1-1.

