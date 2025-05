City of Bend Opens Applications for Welcoming Week 2025 Event Funding

The City of Bend invites local organizations, cultural groups and community members to apply for funding to support events during Welcoming Week 2025, which will take place September 12–21. Welcoming Week is an annual, nationwide celebration that brings together neighbors of all backgrounds to build strong connections and affirm the City’s commitment to inclusion and belonging.

In 2024, the City and St. Charles Bend helped fund 17 free, community-led events — many of them multilingual — that created space for dialogue, connection, and cultural celebration. This year, the City will once again provide funding to support events that uplift the experiences of Bend’s diverse communities and highlight how we are building a city where everyone feels they belong.

Applicants are encouraged to bring forward their most creative and community-rooted ideas—whether centered on culture and connectedness, community dialogue, or broadening outreach and visibility. Events should reflect the unique strengths and perspectives of the communities they serve, with an emphasis on accessibility, collaboration, and impact.

Applications are due by July 1, 2025, and award decisions will be shared by July 15.

Application forms are available in English and Spanish on the City of Bend’s Community Sponsorship and Grant Program webpage.

Groups who wish to host an event but do not require funding are still welcome to participate in Welcoming Week and do not need to apply for funding.

For questions or additional support, please contact the City of Bend Accessibility and Equity Department.

Language Assistance Services & Accommodation Information for People with Disabilities:

You can obtain this information in alternate formats such as Braille, electronic format, etc. Free language assistance services are also available. Please contact the Equity and Inclusion Department at equity@bendoregon.gov or 541-323-8563. Relay Users Dial 7-1-1.

Ciudad de Bend abre las solicitudes de patrocinio para eventos durante la Semana de Bienvenida 2025

La ciudad de Bend y St. Charles Bend invita a organizaciones locales, grupos culturales y miembros de la comunidad a solicitar fondos para apoyar eventos durante la Semana de Bienvenida 2025, que tendrá lugar del 12 al 21 de septiembre. La Semana de Bienvenida es una celebración anual a nivel nacional que reúne a vecinos de todos los orígenes para construir conexiones sólidas y afirmar el compromiso de la ciudad con la inclusión y la pertenencia.

En 2024, el municipio ayudó a financiar 17 eventos gratuitos dirigidos por la comunidad, muchos de ellos multilingües, que crearon un espacio para el diálogo, la conexión y la celebración cultural. Este año, la ciudad volverá a proporcionar fondos para apoyar eventos que mejoren las experiencias de las diversas comunidades de Bend y destaquen cómo estamos construyendo una ciudad en la que todos sientan que pertenecen a ella.

Se anima a los solicitantes a que presenten sus ideas más creativas y enraizadas en la comunidad, ya estén centradas en la cultura y la conexión, el diálogo comunitario o la ampliación del alcance y la visibilidad. Los eventos deben reflejar las fortalezas y perspectivas únicas de las comunidades a las que sirven, haciendo énfasis en la accesibilidad, la colaboración y el impacto.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de julio de 2025 y las decisiones de premiación se comunicarán el 15 de julio.

Los formularios de solicitud están disponibles en inglés y español en la página web del Programa de Patrocinio y Subvenciones Comunitarias de la ciudad de Bend.

Los grupos que deseen organizar un evento, pero no necesitan fondos pueden participar en la Semana de Bienvenida y no necesitan solicitar financiación.

Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, póngase en contacto con el Departamento de Accesibilidad y Equidad de la ciudad de Bend.

Servicios de asistencia lingüística e información sobre alojamiento para personas con discapacidad:

Puede obtener esta información en formatos alternativos como Braille, formato electrónico, etc. También disponemos de servicios gratuitos de asistencia lingüística. Póngase en contacto con el departamento de equidad e inclusión en equity@bendoregon.gov o 541-323-8563. Los usuarios del servicio de retransmisión deben marcar el 7-1-1.

