Fall Open Burn Window Announced for Klamath County Air Quality Zone

(Graphic courtesy of Klamath County Public Health)

The Fall open burn window that allows Klamath County Air Quality Zone residents the opportunity to burn yard waste was recently announced.

Klamath County Public Health (KCPH) officials designated the 2025 fall open burning window to begin 8am Saturday, November 8, and end 5pm Sunday, November 23.

In communities outside the Air Quality Zone, residents must contact their local fire district before open burning. Burn conditions vary greatly throughout Klamath County and open burn periods are determined locally based on current risk.

Public Health officials have set the following guidelines for the open burning window:

Call 541-882-BURN (2876) to learn if there are any daily restrictions. Only residential yard waste, such as tree limbs, brush and leaves, may be burned. All burning must occur between 8am and 5pm and be fully extinguished by 5pm. No trash, plastic, rubber, tar, petroleum products, treated or painted wood may be burned. The use of burn barrels is prohibited. The burning of commercial, construction, demolition or industrial waste is not included in this burn window. Burning for these purposes requires a special permit from the Oregon Department of Environmental Quality; contact the DEQ office in Bend at 541-633-2016. Agricultural burning inside the Air Quality Zone is prohibited without a certificate of variance issued by Klamath County Public Health.

Fire District guidelines for public safety are:

The wind must be no greater than ten mph. For wind speed, call 541-883-8127. An appropriate means to extinguish the fire needs to be present (charged hose or extinguisher). A responsible adult must be present at the fire from the first flame until the fire is extinguished. The burn pile shall be no larger than six feet in diameter and four feet high. There must be a six-foot clear area down to mineral soil around the burn pile, and the pile must be at least 20 feet from combustible fences and buildings. The person conducting any burning is responsible for damage and the cost of an out-of-control burn, traffic problems and other hazards caused by the smoke. Any escaped fire, burning of unauthorized material, traffic problems, or other hazards not mentioned could result in violations and fines. Smoke creating a nuisance (even if burning authorized materials), may result in a request to extinguish the fire. Planning an open burn according to where other neighbors live and monitoring wind directions will reduce the chance of smoke creating a nuisance.

The open burn window may be cancelled at any time due to air quality or fire hazard conditions. KCPH reminds people that the smoke from burning yard debris is equally as harmful to lungs as cigarette smoke.

To see a map of the Air Quality Zone, visit klamathcounty.org/DocumentCenter/View/1019/Map-of-the-Air-Quality-Zone-PDF.

During the open burn window, residents should check with their local Fire District or the City of Klamath Falls (inside the city limits) for additional restrictions. Phone numbers for these agencies include: Klamath County Fire District No. 1: 541-885-2056; Klamath County Fire District No. 3: 541-880-6877; Klamath County Fire District No. 4: 541-884-1670; Klamath County Public Health 541-883-1122; City of Klamath Falls Code Enforcement 541-883-5358.

Se anuncia la temporada de quema abierta de otoño para la zona de calidad del aire del condado de Klamath

Recientemente se anunció la temporada de quema abierta de otoño que permite a los residentes de la Zona de Calidad del Aire del Condado de Klamath la oportunidad de quemar desechos de jardín.

Los funcionarios de Salud Pública del Condado de Klamath (KCPH) designaron la temporada de quema abierta de otoño de 2025 para comenzar a las 8 a.m. del Sábado 8 de Noviembre y terminar a las 5 p.m. del Domingo 23 de Noviembre.

En las comunidades fuera de la Zona de Calidad del Aire, los residentes deben comunicarse con su distrito de bomberos local antes de la quema al aire libre. Las condiciones de quema varían mucho en todo el condado de Klamath y los períodos de quema abierta se determinan localmente según el riesgo actual.

Los funcionarios de Salud Pública han establecido las siguientes guias para la temporada de quema abierta:

Llame al 541-882-BURN (2876) para saber si hay restricciones diarias. Solo se pueden quemar desechos de jardines residenciales, como ramas de árboles, arbustos y hojas. Todas las quemas deben ocurrir entre las 8 a.m. y las 5 p.m. y extinguirse por completo antes de las 5 p.m. No se puede quemar basura, plástico, hule, alquitrán, productos derivados del petróleo, madera tratada o pintada si puede ser quemada. Está prohibido el uso de barriles para quemar. La quema de desechos comerciales, de construcción, demolición o industriales no está incluida en esta temporada de quema. La quema para estos fines requiere un permiso especial del Departamento de Calidad Ambiental de Oregón; comuníquese con la oficina de DEQ en Bend al 541-633-2016. La quema agricultura dentro de la Zona de Calidad del Aire está prohibida sin un certificado de variación emitido por Salud Pública del Condado de Klamath.

Las guias del Distrito de Bomberos para la seguridad pública son:

El viento no debe ser mayor de 10 mph. Para conocer la velocidad del viento, llame al 541-883-8127. Es necesario disponer de un medio adecuado para extinguir el fuego (manguera o extintor). Un adulto responsable debe estar presente en el fuego desde la primera llama hasta que se extinga el fuego. El montón de desechos no debe tener más de seis pies de diámetro y cuatro pies de alto. Debe haber un área libre de seis pies hasta el suelo mineral alrededor de el montón de desechos, y el montón pila debe estar al menos a 20 pies de cercas y edificios combustibles. La persona que realiza cualquier quema es responsable de los daños y el costo de una quema fuera de control, problemas de tráfico y otros peligros causados por el humo. Cualquier incendio escapado, quema de material no autorizado, problemas de tráfico o otros peligros no mencionados podrían resultar en infracciones y multas. El humo que crea una molestia (incluso si quema materiales autorizados) puede resultar en una solicitud para extinguir el fuego. Planificar una quema abierta de acuerdo con el lugar donde viven otros vecinos y monitorear las direcciones del viento reducirá la posibilidad de que el humo cree una molestia.

La temporada de quema abierta puede cancelarse en cualquier momento debido a la calidad del aire o las condiciones de riesgo de incendio. KCPH recuerda a las personas que el humo de la quema de escombros de jardín es tan dañino para los pulmones como el humo del cigarrillo.

Para ver un mapa de la Zona de Calidad del Aire, visite klamathcounty.org/DocumentCenter/View/1019/Map-of-the-Air-Quality-Zone-PDF.

Durante la ventana de quema abierta, los residentes deben consultar con su Distrito de Bomberos local o con la ciudad de Klamath Falls (dentro de los límites de la ciudad) para conocer las restricciones adicionales. Los números de teléfono de estas agencias incluyen: Distrito de Bomberos del Condado de Klamath No. 1: 541-885-2056; Distrito de Bomberos del Condado de Klamath No. 3: 541-880-6877; Distrito de Bomberos del Condado de Klamath No. 4: 541-884-1670; Salud Pública del Condado de Klamath 541-883-1122; Aplicación del Código de Cataratas de la Ciudad de Klamath 541-883-5358.