Klamath County Public Health Alert

Trusted information sources during wildfire smoke season

There are fires burning throughout the northwest and good information is key to having a safe and healthy experience during smoke intrusion. Here are the sources Public Health uses to have the best timely information.

Community air quality index

Smoke advisories

Smoke outlooks

Cleaner, cooler air spaces

Fire updates

Watch Duty app (check your app store)

South Central Oregon Fire Management Partnership – SCOFMP facebook.com/SCOFMPFIREINFO

inciweb.wildfire.gov

Get prepared

Know the numbers: AQI and health effects

Using visibility to estimate health effects

More DEQ resources

Salud Pública del Condado de Klamath

Fuentes de información confiables durante la temporada de humo de los incendios forestales

Hay incendios ardiendo en todo el noroeste y buena información es clave para tener una experiencia segura y saludable durante la intrusión de humo. Estas son las fuentes que utiliza Salud Pública para tener la mejor información.

Índice de calidad del aire en la comunidad

Avisos de humo

Perspectivas de humo

Espacios de aire más limpios y fríos

Actualizaciones de incendios

Aplicación Watch Duty (consulta tu tienda de aplicaciones)

Asociación para el Manejo de Incendios del Centro Sur de Oregón – SCOFMP facebook.com/SCOFMPFIREINFO

inciweb.wildfire.gov

Prepárate

Conozca los números: el AQI y los efectos en la salud

klamathcounty.org/1243/AQI-Air-Conditions

Uso de la visibilidad para estimar los efectos en la salud oregon.gov/deq/wildfires/Pages/Using-Visibility-to-Estimate-Health-Effects.aspx

Más recursos de DEQ

Sala de redacción apps.oregon.gov/oregon-newsroom/OR/Posts

Podcast deqblog.com/greenstate

