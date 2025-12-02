Latino Community Association & City of Bend Launch Office Hours

The Latino Community Association and the City of Bend are pleased to announce the launch of Office Hours at the Latino Community Association’s office at 2680 NE Twin Knolls Drive in Bend.

The Latino Community Association and the City of Bend have a longstanding relationship, collaborating in many ways, from City projects to co-hosting community outreach events. Recognizing this partnership and the increasing demand for services in other languages, City staff with Spanish language proficiency will work onsite at the Latino Community Association beginning December 2025. Once a week City staff will provide one-on-one consultations for community members requesting support in navigating City processes.

“’Mi casa es su casa’ is more than a saying – it is our commitment. We are honored to welcome the City of Bend into our home so that Latine families can more easily access resources, ask questions and feel seen, heard and supported in the place they call home,” said Catalina Frank, executive director of the Latino Community Association. “We extend our heartfelt gratitude to the City for taking this step with us and for their commitment to building a more connected community in Bend.”

“Expanding access to City services for all of our community includes implementing innovative ideas in the places and spaces where community members already gather and go to for information,” said Kathi Barguil, community relations manager. “We’re excited to support our partners at LCA and provide accessible resources to our immigrant and Spanish-speaking community members.”

When community members visit the Latino Community Association Bend office, they can request to schedule time with the City staff person by appointment. There will be a set schedule for the Office Hours starting in January 2026.

La Asociación de la Comunidad Latina y la ciudad de Bend lanzan un horario de atención al público

La Asociación de la Comunidad Latina (LCA) y la ciudad de Bend se complacen en anunciar el inicio del horario de atención al público en la oficina de LCA, ubicada en 2680 NE Twin Knolls Drive, Bend.

LCA y la ciudad de Bend mantienen una relación duradera, colaborando en proyectos municipales y organizando conjuntamente eventos de divulgación comunitaria. Reconociendo esta asociación y la creciente demanda de servicios en otros idiomas, el personal municipal con dominio del español trabajará en la oficina de LCA a partir de diciembre de 2025. Una vez a la semana, el personal municipal ofrecerá consultas individuales a los miembros de la comunidad que soliciten ayuda para navegar los procesos municipales.

«“Mi casa es su casa” es más que un dicho, es nuestro compromiso. Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a la ciudad de Bend a nuestro hogar para que familias latinas puedan acceder más fácilmente a los recursos, hacer preguntas y sentirse vistas, escuchadas y apoyadas en el lugar que llaman hogar» dijo Catalina Frank, directora ejecutiva de la Asociación de la Comunidad Latina. «Extendemos nuestro más sincero agradecimiento a la ciudad por dar este paso con nosotros y por su compromiso de construir una comunidad más conectada en Bend.»

«Ampliar el acceso a los servicios municipales para toda nuestra comunidad implica implementar ideas innovadoras en los lugares y espacios donde ya se reúnen y acuden en busca de información» afirmó Kathi Barguil, gestora de relaciones comunitarias. «Estamos encantados de apoyar a nuestros socios en LCA y proporcionar recursos accesibles a los miembros de nuestra comunidad inmigrante e hispanohablante.»

Cuando los miembros de la comunidad visiten la oficina de LCA en Bend, podrán solicitar una cita con el personal de la ciudad. Se comunicará un horario fijo para las horas de atención al público a partir de enero de 2026.

Language Assistance Services & Accommodation Information for People with Disabilities:

You can obtain this information in alternate formats such as Braille, electronic format, etc. Free language assistance services are also available. Please contact Kathi Barguil at kbarguil@bendoregon.gov or 541-323-5992. Relay Users Dial 7-1-1.

Servicios de asistencia lingüística e información sobre alojamiento para personas con discapacidad:

Puede obtener esta información en formatos alternativos como Braille, formato electrónico, etc. También disponemos de servicios gratuitos de asistencia lingüística. Póngase en contacto con Kati Barguil en kbarguil@bendoregon.gov o 541-323-5992. Los usuarios del servicio de retransmisión deben marcar el 7-1-1.

