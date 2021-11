New Community Assistance Grant Program to Support Community Recovery | Nuevo Programa de Subvenciones de Asistencia Comunitaria para apoyar la recuperación comunitaria 

The City is launching a new Community Assistance Grant Program to help qualifying nonprofit organizations recover from the COVID-19 pandemic. The program will assist nonprofits that provide services to individual members of the community who were negatively impacted by the COVID-19 pandemic, especially those individuals who were disproportionally impacted. The Program will initially be funded with $200,000 in American Rescue Plan Act (ARPA) funds.

Community members disproportionately impacted by COVID-19 include racial and ethnic minorities, low-income households and socially vulnerable communities.

Grants will be available up to $50,000 per grantee. Program information and applications can be found at bendoregon.gov/community-assistance.

Program funds are not intended to replace other federal, state, county or local ARPA assistance, such as financial assistance for rent, tourism, workforce training or childcare.

Based on the number of applications received and funding available, the City Council Stewardship Subcommittee will make recommendations on disbursement amounts. Final funding decisions will be made by the City Manager.

Applications will be accepted now through January 18, 2022, with awards announced on March 2, 2022. Funds must be spent by December 31, 2024.

Accommodation Information for People with Disabilities

To obtain this information in an alternate format such as Braille, large print, electronic formats, etc. please contact Anne Aurand at 541-388-5573 or aaurand@bendoregon.gov.

Nuevo Programa de Subvenciones de Asistencia Comunitaria para apoyar la recuperación comunitaria

La Ciudad está lanzando un nuevo Programa de Subvenciones de Asistencia Comunitaria para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro que sean elegibles a recuperarse de la pandemia COVID-19. El programa ayudará a las organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios a los miembros individuales de la comunidad que se vieron afectados negativamente por la pandemia COVID-19, especialmente a las personas que se vieron afectadas de manera desproporcionada. El programa se financiará inicialmente con $200,000 en fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas en inglés).

Los miembros de la comunidad afectados de manera desproporcionada por COVID-19 incluyen minorías raciales y étnicas, hogares de bajos ingresos y comunidades socialmente vulnerables.

Las subvenciones podrían incluir hasta $50,000 por beneficiario. La información y las solicitudes del programa se pueden encontrar en bendoregon.gov/asistencia-comunitaria.

Los fondos del programa no están destinados a reemplazar otra asistencia ARPA federal, estatal, del condado o local, tales como asistencia financiera para alquileres, turismo, capacitaciones laborales o cuidado de niños.

Según el número de solicitudes recibidas y los fondos disponibles, el Subcomité de Administración del Ayuntamiento hará recomendaciones sobre la cantidad distribuida a las personas. El administrador de la Ciudad tomará las decisiones finales de los fondos.

Las solicitudes se aceptarán desde ahora hasta el 18 de enero de 2022 y los premios se anunciarán el 2 de marzo de 2022. Los fondos deben ser utilizados antes del 31 de diciembre de 2024.

Adaptación para Personas con Discapacidades

Para obtener esta información en forma alternativa como Braille, imprenta grande, formato electrónico, etc. por favor contacte a Anne Aurand al 541-388-5573 o al correo aaurand@bendoregon.gov.

