City of Bend Accepting Applications for Human Rights & Equity Commission

The City of Bend is seeking new volunteer commissioners starting immediately to serve on the City of Bend Human Rights and Equity Commission.

The Human Rights and Equity Commission (HREC) acts as a group of advisors to City Council. The Commission is charged with ensuring historically marginalized and underrepresented communities in Bend have access to City programs and services, representation in City decision-making, and a venue to raise concerns and complaints about discrimination. The Commission does this by elevating recommendations for City Council’s consideration through the Equity Department.

To apply please complete the Advisory Committee application by choosing one of the three following options:

Submitting online: Advisory Committee Application

Mailing your application to: 710 NW Wall St., Bend, OR 97701, Attn: Anna Allen

Applications for this method can be found at the front desk of City Hall, 710 NW Wall St., Bend, OR 97701.

Emailing Anna Allen at aallen@bendoregon.gov to schedule a time to provide your verbal responses to application questions.

Applications will be accepted until 4pm on Friday, April 22, 2022.

For information on the Human Rights and Equity Commission, visit bendoregon.gov/HREC.

La Ciudad de Bend está aceptando solicitudes para la Comisión de Derechos Humanos y Equidad

La Ciudad de Bend está buscando nuevos comisionados voluntarios que comiencen de inmediato a servir en la Comisión de Equidad y Derechos Humanos.

La Comisión de Derechos Humanos y Equidad actúa como un grupo de asesores del Ayuntamiento. La Comisión se encarga de garantizar que las comunidades históricamente marginadas y subrepresentadas de Bend tengan acceso a los programas y servicios de la ciudad, estén representadas en la toma de decisiones de la ciudad y dispongan de un lugar para plantear sus preocupaciones y quejas sobre la discriminación. Para ello, la Comisión eleva recomendaciones a la consideración del Ayuntamiento a través del Departamento de Equidad.

Para solicitarlo, rellene la solicitud del Comité Consultivo eligiendo una de las tres opciones siguientes:

Presentándola en línea: Solicitud del Comité Asesor

Enviando su solicitud por correo a 710 NW Wall St. Bend, OR 97701, Attn: Anna Allen

Las solicitudes para este método se pueden encontrar en la recepción del Ayuntamiento, 710 NW Wall St., Bend, OR 97701.

Enviando un correo electrónico a Anna Allen a la dirección aallen@bendoregon.gov para programar una hora en la que pueda dar sus respuestas verbales a las preguntas de la solicitud.

Las solicitudes se aceptarán hasta las 4pm del viernes 22 de abril de 2022.

Para más información sobre la Comisión de Derechos Humanos y Equidad visite el sitio web de la ciudad: bendoregon.gov/HREC.

bendoregon.gov