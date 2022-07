City of Bend Seeking Applications for Welcoming Week Events / La Ciudad de Bend busca solicitudes para eventos de la Semana de Bienvenida

Each year the City of Bend joins and supports numerous community partners in celebrating Welcoming Week, a series of community-organized events that highlight the principles of inclusion to create communities that prosper because everyone feels welcome. This year, Welcoming Week is from September 9 to 18.

The City has opened its event application process for community groups that would like to host an event for Welcoming Week. Applications can be found in English and Spanish at bendoregon.gov/welcomingweek.

Groups that would like to host a Welcoming Week event and need financial support to do so can apply for funding. The deadline to apply is August 5. Applicants will be notified of how much financial assistance will be awarded by August 12.

Groups that wish to host an event but are not seeking funds do not need to apply to participate in Welcoming Week.

This year’s Welcoming Week theme is #WhereWeBelong and focuses on places and spaces that foster belonging, such as cities, workplaces, neighborhoods and more. Where We Belong aims to spark individual reflection on how and why belonging occurs and ways we can break barriers so that places can foster belonging for all, including immigrants and refugees. Cities, towns, counties and nations — and the institutions within them — can lean into what makes their communities welcoming places and showcase how fostering belonging helps all people, especially immigrants.

By doing this, we demonstrate the scale and breadth of Welcoming Week spreading across the globe, cultivating the universal values of welcoming places and individuals by helping others belong and feel at home. A helpful toolkit with daily themes and other Welcoming Week resources can be found on the Welcoming Week website.

Applications can be found at bendoregon.gov/welcomingweek.

Accommodation Information for People with Disabilities:

To obtain this information in an alternate format such as Braille, large print, electronic formats, etc. please contact Joshua Romero at jromero@bendoregon.gov or 541-693-2185.

La Ciudad de Bend busca solicitudes para eventos de la Semana de Bienvenida

Cada año, la Ciudad de Bend se une y apoya a numerosos socios comunitarios en la celebración de la Semana de Bienvenida, una serie de eventos organizados por la comunidad que destacan los principios de inclusión para crear comunidades que prosperen debido a que todos se sientan bienvenidos. Este año, La semana de Bienvenida (Welcoming Week) será del 9 al 18 de septiembre.

La Ciudad ha abierto su proceso de solicitud de eventos para grupos comunitarios que deseen organizar un evento para la Semana de Bienvenida. Las aplicaciones se pueden encontrar en inglés y español en bendoregon.gov/welcomingweek.

Los grupos que deseen organizar un evento de la Semana de Bienvenida y necesiten apoyo financiero para hacerlo pueden solicitar financiación. La fecha límite para aplicar es el 5 de agosto. Los solicitantes serán notificados de cuánta asistencia financiera se otorgará antes del 12 de agosto.

Los grupos que deseen organizar un evento pero que no busquen fondos no necesitan presentar una solicitud para participar en la Semana de Bienvenida.

El tema de la Semana de Bienvenida de este año es #WhereWeBelong. Al centrarse en lugares y espacios que fomentan la pertenencia, como ciudades, lugares de trabajo, vecindarios y más, “Where We Belong” tiene como objetivo provocar una reflexión individual sobre cómo y por qué ocurre la pertenencia y las formas en que podemos romper las barreras para que los lugares puedan fomentar la pertenencia para todos, incluidos los inmigrantes y refugiados. Las ciudades, pueblos, condados y naciones, y las instituciones dentro de estos, pueden apoyarse en lo que hace que sus comunidades sean lugares acogedores y muestren cómo el fomentar el sentido de la pertenencia ayuda a todas las personas, especialmente a los inmigrantes.

Al hacer esto, demostramos la escala y amplitud de la Semana de Bienvenida que se extiende por todo el mundo, cultivando los valores universales de dar la bienvenida a lugares e individuos al ayudar a otros a sentirse como en casa. En el sitio web de la Semana de Bienvenida se puede encontrar un conjunto de herramientas útiles con temas diarios y otros recursos de la Semana de Bienvenida.

Las aplicaciones se pueden encontrar en bendoregon.gov/welcomingweek.

Información sobre acomodaciones para personas con discapacidades:

Para obtener esta información en un formato alternativo como Braille, letra grande, formatos electrónicos, etc., por favor contacte a Joshua Romero en jromero@bendoregon.gov o 541-693-2185

Click here for more information.

bendoregon.gov