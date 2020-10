Community Input Needed in Local Health Care

Advisory group seeks Medicaid clients in Central Oregon

Health care leaders in Central Oregon have been listening to Medicaid patients since 2011, and they want to add more voices. The Community Advisory Council (CAC) closes the gap between patients and providers and advocates for the health-care needs of the community. Members, including several Medicaid clients, have the ear of PacificSource Community Solutions, the insurer in charge of Medicaid for Central Oregon. The CAC is organized by the Central Oregon Health Council, a local leader in health care.

“Speaking up about your health care benefits doesn’t have to be scary or complicated,” says MaCayla Arsenault, who helps run the CAC. “We do our best to take the mystery out of it for people.”

The group is open to anyone who is on Medicaid, and their guardians, who live in Central Oregon. The CAC is also open to people who do not speak English. “We are looking for new members because we know there are people out there whose voices we haven’t heard,” says Arsenault. See below for details on how to join.

How to Join

Joining is free. Members on Medicaid get a stipend for coming to monthly meetings. To apply, visit the Community Advisory Council page on cohealthcouncil.org.

Visit the Next CAC Meeting

To listen in on the October meeting (October 15 from 5:30-7pm) please visit cohealthcouncil.org/events to learn how to view the meeting online. We invite you to listen as a guest.

cohealthcouncil.org

La necesidad de la opinión de la comunidad acerca del cuidado médico local

El grupo de Asesores busca clientes del Medicaid en el Centro de Oregon

Líderes del cuidado de la salud en el centro de Oregón han escuchado los comentarios de pacientes con Medicaid (seguro medico del estado, OHP) desde el 2011 y ellos desean incluir más voces. El Consejo Asesor de la Comunidad CAC (Community Advisory Council, por su siglas en ingles) cierra la brecha entre los pacientes y los proveedores y aboga por la necesidad del cuidado médico de la comunidad. Entre los miembros se incluyen a varios clientes del Medicaid y tiene el oído para PacificSource Community Solutions, quien es el asegurador encargado de Medicaid para el centro de Oregón. El CAC es organizado por el Consejo para la Salud del Centro de Oregon (Central Oregon Health Council), líder local en el cuidado de la salud.

ʺAlzando la voz sobre los beneficios de su cuidado médico no tiene por qué ser aterrador o complicadoʺ, dice MaCayla Arsenault, quien ayuda a dirigir el CAC. ʺNosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para derribar ese misterio por la genteʺ.

El grupo es abierto a cualquiera que esté en Medicaid y sus guardianes y que viva en el centro de Oregon. El CAC también está abierto a las personas que no hablan inglés. ʺEstamos buscando nuevos miembros porque sabemos que hay personas de las que no hemos oído sus vocesʺ, dice Arsenault. Vea los detalles de cómo unirse a nosotros a continuación.

¿Cómo ser parte?

Unirse a nosotros es gratis. Los miembros de Medicaid obtienen una bonificación por venir a las reuniones mensuales. Para aplicar, visita la página de internet del Consejo Asesor de la Comunidad cohealthcouncil.org.

Sea parte de la próxima reunión del CAC

Para escuchar la reunión de octubre (octubre 15 de 5:30-7:00 P.M.) visite por favor www. cohealthcouncil.org/events/ para conocer cómo ver la reunión en línea. Lo invitamos a que escuche como visitante.

Acerca del Consejo Asesor de la Comunidad

El Consejo Asesor de la Comunidad mejora el cuidado médico reduciendo el costo y aumentando tanto la calidad como la satisfacción. Para conocer más visite cohealthcouncil.org.

cohealthcouncil.org