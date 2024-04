Klamath County’s April Public Health Update

Did you know Boston established the first public health department in the United States in 1799? The first health officer was Paul Revere.

There is deep history in the public health experience and our community is in the process of recording this moment in the health journey of Klamath County.

Every three years a Klamath County Community Health Assessment is created. The document details a variety of points related to the social determinants of health:

Economic stability

Neighborhood and physical environment

Education

Food

Community and social context

Health care system

Each of these factors influence our personal health. There is good information available from the US Census and other records. However, some of the best information comes from our families, friends and neighbors. A 15-minute anonymous survey sheds light on the Klamath experience.

Please help us in our efforts by taking the survey at surveymonkey.com/r/KCCHA2024. We will share the results with you later this year.

Here is some other information about the nation’s first health officer: In addition to his midnight ride during the American Revolution and being a silver smith, Revere also served at different points as a dentist and a coroner.

What can you help us learn about Klamath?

Salud Pública del Condado Klamath

Novedades en salud pública de Abril

¿Sabía usted que el primer departamento de salud pública en los Estados Unidos se estableció en Boston en el año 1799? El primer funcionario de salud de la nación fue Paul Revere.

Existe una historia muy arraigada en la salud pública. Nuestra comunidad está en el proceso de registrar el progreso logrado a través de los años en el condado Klamath.

Cada tres años, se lleva a cabo una Evaluación de salud comunitaria en el condado Klamath. Este documento detalla una variedad de puntos relacionados con los factores sociales relacionados a la salud:

Estabilidad económica

Vecindarios y ambiente físico

Educación

Alimentos

Comunidad y contenido social

Sistema sanitario

Cada uno de estos factores influye nuestra salud personal. Usted puede acceder al Censo de los Estados Unidos y otros archivos los cuales brindan buena información. Sin embargo, los mejores datos provienen de nuestras propias familias, amistades y vecinos. La encuesta breve de 15 minutos aclara muchos puntos logrados en Klamath.

Por favor, tome la encuesta en surveymonkey.com/r/KCCHA2024S para ayudarnos con los esfuerzos que estamos haciendo; compartiremos los resultados a finales de este año.

Datos sobre el primer funcionario de salud del país: Paul Revere, además de ser partícipe en la Revolución Norteamericana y platero, se desempeñó también como dentista y médico forense.

¿Qué cosas nos puede usted ayudar a saber sobre Klamath?

publichealth.klamathcounty.org