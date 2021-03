Jefferson & Deschutes Counties are Asking for Public Input on Natural Hazard Preparedness & Risk to Support Updating Their Natural Hazard Mitigation Plans

Deschutes County and Jefferson County are partnering with the Federal Emergency Management Agency (FEMA) and Central Oregon Intergovernmental Council (COIC) to collect public feedback to support updating their Natural Hazards Mitigation Plans (NHMPs).

Both counties are offering individuals an opportunity to weigh in by filling out a public survey. The goal of the survey is to collect information from the community to better understand individuals’ preparedness, risk and vulnerability to natural hazards. This information will be used to support both counties in updating their NHMPs and will help improve coordination of hazard mitigation and risk reduction efforts within the counties.

Deschutes County Natural Hazards Survey

The survey is available in both English and Spanish. All individual survey responses are strictly confidential and are for research purposes only. The survey is open now through March 19.

English: surveymonkey.com/r/deschutesNHMP

To request this information in an alternate format, please call 541-728-3872 or send an email to emergency.management@deschutes.org

Jefferson County Natural Hazards Survey

Surveys are available in English and Spanish. All individual survey responses are strictly confidential and are for research purposes only. The survey is open to the public now through March 15.

English: surveymonkey.com/r/JeffersonNHMP

To request this survey in an alternate format, please call 541-475-6520 or send an email to ayoung@jcso.law

Los condados Jefferson y Deschutes están pidiendo las sugerencias del público para complementar la actualización de los planes de mitigación para desastres naturales de estos

El condado Deschutes y el condado Jefferson en colaboración con el Federal Emergency Managment Agency, FEMA (La Agencia federal administradora de emergencias) y el Central Oregon Intergovernmental Council, COIC (el Concilio intergubernamental del centro de Oregón) están recopilando sugerencias para complementar la actualización de sus Natural Hazards Mitigation Plans, NHMPs (Los Planes de mitigación para los desastres naturales). Ambos condados están ofreciendo a los individuos una oportunidad de opinar mediante una encuesta pública. La meta de la encuesta es recoger información de la comunidad para entender mejor la preparación individual, el riesgo y la vulnerabilidad a los desastres naturales. Esta información será usada para apoyar a ambos condados en la actualización de sus NHMPs y ayudará a mejorar la coordinación de la mitigación en desastres y los esfuerzos de reducir los riesgos en estos condados.

El Condado Deschutes

La encuesta para el Plan de mitigación para los desastres naturales está disponible en español. Todas las respuestas a las encuestas individuales son estrictamente confidenciales y son solo con el propósito de investigación. Por favor, complete la encuesta a continuación antes del 19 de marzo.

Español: surveymonkey.com/r/deschutesNHMP-Espanol

Para solicitar esta información en un formato alternativo, llame 541-728-3872 o envié un correoelectrónico a emergency.management@deschutes.org

El Condado Jefferson

La encuesta para el Plan de mitigación para los desastres naturales está disponible en español. Todas las respuestas a las encuestas individuales son estrictamente confidenciales y son solo con el propósito de investigación. Por favor, complete la encuesta a continuación antes del 15 de marzo.

Español: surveymonkey.com/r/JeffersonNHMP-Espanol

Para solicitar esta información en un formato alternativo, llame 541-475-6520 o envié un correoelectrónico a ayoung@jcso.law

